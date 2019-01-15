В Минобороны подтвердили информацию о потерях украинских военных на Донбассе

Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)

Вчера боевики 12 раз обстреливали украинские позиции

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 14 января, в результате боевых действий погиб один украинский военный, еще двое получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Гуцуляка.

По данным Минобороны, вчера боевики 12 раз обстреливали украинские позиции.

"Вчера, в результате боевых действий в районе отпора и сдерживание вооруженной агрессии РФ на территории Донецкой и Луганской областей, погиб один наш военнослужащий, 1973 года рождения", - сообщил Гуцуляк, добавив, что еще двое украинских военных получили ранения.

Кроме того, по данным Минобороны, по состоянию на 12 часов 15 января на Донбассе уже зафиксировано два обстрела со стороны пророссийских боевиков - в районе Славного и вблизи Новоалександровки.

Напомним, ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе размещение тяжелого вооружения за пределами определенных мест хранения.

Кроме того, сообщалось, что по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, вероятность того, что ситуация на Донбассе со временем превратится в замороженный конфликт, зависит от результатов выборов в Украине.