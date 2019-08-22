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Более 450 полицейских погибли на Донбассе с начала АТО, - Аваков

Новости » Общество    22.08.2019 - 12:59
Более 450 полицейских погибли на Донбассе с начала АТО, - Аваков
Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

Ранения получили почти 2 тысячи сотрудников полиции

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что с начала проведения антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины погибли 455 полицейских. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МВД.

По его словам, за годы независимости страны при исполнении служебных обязанностей погиб 1671 правоохранитель.

Аваков подчеркнул, что количество потерь в правоохранительных рядах с началом антитеррористической операции возросло.

"В упорной борьбе с российскими оккупантами за территориальную целостность Украины в зоне АТО/ООС погибли 455 работников органов внутренних дел, 1920 ранены, 34 пропали без вести, у 341 установлена инвалидность, 1 пленен, 243 несовершеннолетних ребенка остались без отца", - заявил министр.

Напомним, Кабинет министров Украины в ходе заседания в среду выделил 5 млн 378,3 тысяч гривен для предоставления единоразовой денежной помощи пострадавшим участникам антитеррористической операции. В частности, средства выделили членам семей двух погибших военных и шести военнослужащим, получившим инвалидность во время участия в АТО.

Как писало РБК-Украина ранее, в марте стало известно, что с начала войны на Донбассе погибли 219 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

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