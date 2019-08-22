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Бойовики збільшили кількість снайперів на передовій, - розвідка

Новини » Надзвичайні події    22.08.2019 - 15:09
Бойовики збільшили кількість снайперів на передовій, - розвідка
Ілюстративне фото (odbrana.forumotion.org)

Підготовка снайперів здійснюється під керівництвом російських інструкторів

На Донбасі командування російських окупаційних військ збільшило кількість снайперських пар на передових позиціях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Вказано, що підготовка снайперів здійснюється під керівництвом російських інструкторів - колишніх та чинних військовослужбовців спеціального призначення Збройних сил РФ як на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, так і в Росії.

"З метою завдання втрат особовому складу Об’єднаних сил противник збільшив кількість снайперських пар своїх у передових підрозділах", - поінформували у Міноборони.

Розвідка Міноборони зазначає, що минулого тижня до підрозділів російських окупаційних військ повернулась чергова група військовослужбовців, які пройшли навчальний курс на одному з полігонів в Ростовській області.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 21 серпня, озброєні формування Російської Федерації та її найманці сім раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого поранення отримав один український військовий.

Як писало РБК-Україна, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що з початку проведення антитерористичної операції (АТО) на сході України загинули 455 поліцейських.

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