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На Донбассе в среду ранен украинский военный

Новости » Происшествия    22.08.2019 - 07:14
На Донбассе в среду ранен украинский военный
Иллюстративное фото (ООС)

Всего боевики совершили семь обстрелов

В течение минувших суток, 21 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что обстрелы велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов:

  • неподалеку Новомихайловки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • дважды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • дважды неподалеку Старогнатовки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • вблизи Лебединского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Авдеевки - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелов не зафиксировали.

"За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, с начала текущих суток боевики дважды обстреляли позиции ООС - вблизи Водяного и Новотроицкого.

На Донбассе в среду ранен украинский военный

Напомним,Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 17 августа 29 танков и свыше десяти артиллерийских установок в районе села Терновое на оккупированной территории Донецкой области.

РБК-Украина писало, что в течение суток 20 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранения получил один украинский военный.

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