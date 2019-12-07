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Боевики утром применили минометы возле Новоселовки

Новости » Происшествия     07.12.2019 - 13:27
Боевики утром применили минометы возле Новоселовки
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

С начала суток зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня

Утром субботы, 7 декабря, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе были зафиксированы 2 обстрела украинских позиций со стороны боевиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Так, после 8 часов утра российские незаконные вооруженные формирования в течение 40 минут били из минометов 82-го калибра и гранатометов по позициям Объединенных сил вблизи Новоселовки. Наемники выпустили по украинским позициям 10 мин.

Через час под вражеский обстрел попали украинские военные в районе населенного пункта Широкино. Там оккупанты применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Огневая активность противника была подавлена огнем из легкого пехотного вооружения.

"По имеющейся информации, боевых потерь с начала текущих суток среди наших героев-защитников нет. Подразделения Объединенных сил находятся наготове к коварным враждебным действиям", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики так называемой "ДНР" передали украинской стороне тело погибшего полковника СБУ Дмитрия Каплунова. Офицер спецподразделения "А" погиб 1 декабря во время выполнения боевого задания на Донбассе.

Как писало РБК-Украина, за прошедшие сутки, 6 декабря, на Донбассе в результате вражеских обстрелов пострадали двое украинских военных. Оккупанты в течение дня 14 раз нарушили режим прекращения огня. При этом наемники применяли запрещенные минскими договоренностями минометы.

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