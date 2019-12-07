Бойовики вранці застосували міномети біля Новоселівки

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

З початку доби зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню

Вранці суботи, 7 грудня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано 2 обстріли українських позицій з боку бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міноборони.

Так, після 8-ї години ранку російські незаконні збройні формування протягом 40 хвилин били з мінометів 82-го калібру та гранатометів по позиціям Об'єднаних сил поблизу Новоселівки. Найманці випустили по українським позиціям 10 мін.

Через годину під ворожий обстріл потрапили українські військові в районі населеного пункту Широкине. Там окупанти застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю. Вогнева активність ворога була придушена вогнем з легкого піхотного озброєння.

"За наявною інформацією, бойових втрат від початку поточної доби серед наших героїв-захисників немає. Підрозділи Об’єднаних сил перебувають напоготові до підступних ворожих дій", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики так званої "ДНР" передали українській стороні тіло загиблого полковника СБУ Дмитра Каплунова. Офіцер спецпідрозділу "А" загинув 1 грудня під час виконання бойового завдання на Донбасі.

Як писало РБК-Україна, минулої доби, 6 грудня, на Донбасі в результаті ворожих обстрілів постраждали двоє українських військових. Окупанти впродовж дня 14 разів порушили режим припинення вогню. При цьому найманці застосовували заборонені мінськими домовленостями міномети.