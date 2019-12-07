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На Донбассе двое украинских военных получили боевые травмы

Новости » Происшествия     07.12.2019 - 07:19
На Донбассе двое украинских военных получили боевые травмы
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня

За прошедшие сутки, 6 декабря, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов:

  • дважды вблизи Авдеевки - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • у Водяного и Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Николаевки - с станковых противотанковых гранатометов;
  • вблизи Лебединского - с СПГ и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 8 вражеских обстрелов:

  • дважды неподалеку от Новолуганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • четыре раза у Луганского - из минометов калибра 82 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
  • в районе Троицкого - с станковых противотанковых гранатометов;
  • вблизи Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Вчера, 6 декабря, боевые травмы получили два военнослужащих Объединенных сил", - говорится в сообщении.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, за прошлые сутки, 5 декабря, незаконные вооруженные формирования РФ 7 раз открывали огонь по позициям ООС, вопреки режиму прекращения огня. Наемники применяли запрещенные минометы 82-го калибра. Под обстрелы попали украинские военные вблизи Широкино, Лебединского, Крымского, Луганского, Травневого, Новолуганского и Зайцево.

По данным украинской разведки, на оккупированную территорию Донбасса из России прибыли дополнительные снайперы, диверсионно-разведывательные группы и подразделения спецназначения.

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