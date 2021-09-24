Боевики устроили учения и били танков: в ОБСЕ насчитали сотни нарушений на Донбассе

Наблюдатели из Организации и безопасности в Европе сообщают о многочисленных нарушениях режима прекращения огня на Донбассе . Таких нарушений насчитали 889 в Луганской и Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 23 сентября.

По оценке ОБСЕ, такое количество нарушений связанно с проведением учений, которые устроили боевики в Донецкой и Луганской области.

Больше всего нарушений прекращения огня произошли в Донецкой области - там их насчитали 745, в том числе 160 взрывов. При этом насчитывают 4 разрыва боеприпасов, 1 взрыв в воздухе и 155 взрывов неопределенного происхождения.

Отмечается, что не спокойной была ситуация в районе Светлодарска и Широкино. Там слышали взрывы и крупнокалиберные пулеметы.

В оккупированной Горловке наблюдатели слышали стрелковое оружие, взрывы и выстрелы неопределенного происхождения.

В Софиевке, неподконтрольной правительству, были слвшны многочисленные выстрелы и очереди из стрелкового оружия.

"Нарушения в районе Софиевки, по оценке, были связаны с учениями с боевой стрельбой в зоне безопасности, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от 3 марта 2016 года о запрете проведения учений (занятий) с боевой стрельбой в зоне безопасности", - отметили в ОБСЕ

В Луганской области ОБСЕ насчитала 144 нарушения режима прекращения огня, в том числе 14 взрывов. Их них 7 танковых выстрелов и 7 взрывов неопределенного происхождения.

Большинство нарушений произошли в районе Иллирия и н. п. Круглик, неподконтрольных правительству.

В районе Иллирия были слышны многочисленные очереди из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, а также взрывы.

В н.п. Круглик наблюдатели слышали многочисленные очереди из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, взрывы и исходящий огонь из танков неопределенного типа, взрыв неопределенного происхождения.

"Нарушения на обоих направлениях, по оценке, были связаны с учениями с боевой стрельбой вне зоны безопасности", - уточнили в ОБСЕ.