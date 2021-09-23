Оккупанты 12 раз срывали "тишину": ранены двое военных

За сутки, 22 сентября, оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них 2 раза из запрещенного минскими договоренностями вооружения. Двое украинских военных получили огнестрельные ранения.

Воинам оказали неотложную медицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь. Состояние здоровья военнослужащих - удовлетворительное.

В частности, в направлении Светлодарска противник открывал прицельный огонь по позициям украинских воинов, используя крупнокалиберные пулеметы.

На Приазовье враг трижды применил беспилотники, с помощью которых сбросил ВОГ-17 (осколочною гранату) у Павлополя и дважды - у Водяного. Также вблизи этих населенных пунктов противник трижды стрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, два раза - в сторону Водяного.

Российские наемники стреляли из стрелкового оружия в районе Зайцевого и Новотошковского. Кроме того, неподалеку Новотошковского оккупанты дважды применили гранатометы различных систем.

Вблизи Причепиловки российско-оккупационные войска дважды применили запрещенное вооружение - они совершили 23 выстрела из минометов калибра 120 мм.

В течение текущих суток, 23 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.