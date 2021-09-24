Бойовики влаштували навчання і били танків: в ОБСЄ нарахували сотні порушень на Донбасі

Спостерігачі з організації та безпеки в Європі повідомляють про численні порушення режиму припинення вогню на Донбасі . Таких порушень нарахували 889 у Луганській та Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 23 вересня.

За оцінкою ОБСЄ, така кількість порушень пов'язана з проведенням навчань, які влаштували бойовики в Донецькій і Луганській області.

Найбільше порушень припинення вогню сталися в Донецькій області - там їх нарахували 745, у тому числі 160 вибухів. При цьому налічують 4 розриви боєприпасів, 1 вибух у повітрі та 155 вибухів невизначеного походження.

Зазначається, що не спокійною була ситуація в районі Світлодарська та Широкиного. Там чули вибухи й великокаліберні кулемети.

В окупованій Горлівці спостерігачі чули стрілецьку зброю, вибухи та постріли невизначеного походження.

У Софіївці, непідконтрольній уряду, були слвшни численні постріли і черги зі стрілецької зброї.

"Порушення в районі Софіївки, за оцінкою, були пов'язані з навчаннями з бойовою стрільбою в зоні безпеки, що є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи (ТКГ) від 3 березня 2016 року про заборону проведення навчань (занять) з бойовою стрільбою в зоні безпеки", - зазначили в ОБСЄ

У Луганській області ОБСЄ нарахувала 144 порушення режиму припинення вогню, у тому числі 14 вибухів. З них 7 танкових пострілів і 7 вибухів невизначеного походження.

Більшість порушень сталися в районі Іллірія і н.п. Круглик, непідконтрольному уряду.

В районі Іллірія були чутні численні черги зі стрілецької зброї й великокаліберних кулеметів, а також вибухи.

У н.п. Круглик спостерігачі чули численні черги з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, вибухи й вихідний вогонь з танків невизначеного типу, вибух невизначеного походження.

"Порушення на обох напрямках, за оцінкою, були пов'язані з навчаннями з бойовою стрільбою поза зоною безпеки", - уточнили в ОБСЄ.