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Взрывчатка и противотанковые мины. СБУ на Донбассе обнаружила три схрона боевиков

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Донбасс, Четверг 23 сентября 2021 15:34
Взрывчатка и противотанковые мины. СБУ на Донбассе обнаружила три схрона боевиков Фото: СБУ на Донбассе обнаружила три схрона боевиков (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

СБУ обнаружила в районе операции Объединенных сил (ООС) три схрона боевиков. Из арсенала был изъят пластид, 13 противотанковых мин и почти 4 тысячи патронов различного калибра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации ведомства, тайники обустроили участники незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" для совершения диверсий на территории региона.

Силовики нашли схрон, замаскированный в заброшенном гараже в Лисичанске (Луганская область), и в результате чего обнаружили:

  • 125 гранатометных выстрелов различных модификаций,
  • 10 гранат РКГ-3 и Ф-1;
  • более 2,6 тыс. патронов, в том числе крупнокалиберного оружия.

Кроме того, из другого тайника, оборудованного вблизи помповой станции на въезде в город, правоохранители изъяли более 180 артиллерийских снарядов.

Между тем в Мариуполе, в русле реки Кальчик, силовики обнаружили 3963 патрона различного калибра.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и лиц, причастных к ней.

Фото: СБУ на Донбассе обнаружила три схрона боевиков (ssu.gov.ua)

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