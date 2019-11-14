Боевики уничтожили жилой дом вблизи Авдеевки

Иллюстративное фото (facebook.com/UNICEFUkraine)

О жертвах или пострадавших в штабе не сообщили

Российско-оккупационные войска обстреляли объекты гражданской инфраструктуры вблизи населенного пункта Авдеевка в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, в четверг, 14 ноября, около 15-ти часов дня боевики из гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреляли позиции украинских военных вблизи Камянки в Донецкой области.

Тогда же оккупанты обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в дачном поселке "Акация". В результате обстрела произошел пожар в жилом двухэтажном доме. Дом был полностью уничтожен огнем.

"Оккупанты в очередной раз подтвердили, что не гнушаются ничем, даже запугиванием и террором гражданского населения", - отметили в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что 13 ноября незаконные вооруженные формирования РФ с запрещенных минскими соглашениями минометов 120-го и 82-го калибра обстреляли позиции подразделений Объединенных сил вблизи Зайцевого и Хутора Вольного. О потерях среди украинских военных не сообщалось.

Кроме того, боевики из гранатометов различных систем обстреляли объекты аграрного предприятия "Бахмутский аграрный союз" в зоне проведения ООС на Донбассе. В результате обстрела разрушения объектов инфраструктуры БАС и пострадавшие не былы зафиксированы.