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Боевики уничтожили жилой дом вблизи Авдеевки

Новости » Происшествия     14.11.2019 - 16:40
Боевики уничтожили жилой дом вблизи Авдеевки
Иллюстративное фото (facebook.com/UNICEFUkraine)

О жертвах или пострадавших в штабе не сообщили

Российско-оккупационные войска обстреляли объекты гражданской инфраструктуры вблизи населенного пункта Авдеевка в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, в четверг, 14 ноября, около 15-ти часов дня боевики из гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреляли позиции украинских военных вблизи Камянки в Донецкой области.

Тогда же оккупанты обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в дачном поселке "Акация". В результате обстрела произошел пожар в жилом двухэтажном доме. Дом был полностью уничтожен огнем.

"Оккупанты в очередной раз подтвердили, что не гнушаются ничем, даже запугиванием и террором гражданского населения", - отметили в штабе.

Боевики уничтожили жилой дом вблизи Авдеевки

Напомним, ранее сообщалось, что 13 ноября незаконные вооруженные формирования РФ с запрещенных минскими соглашениями минометов 120-го и 82-го калибра обстреляли позиции подразделений Объединенных сил вблизи Зайцевого и Хутора Вольного. О потерях среди украинских военных не сообщалось.

Кроме того, боевики из гранатометов различных систем обстреляли объекты аграрного предприятия "Бахмутский аграрный союз" в зоне проведения ООС на Донбассе. В результате обстрела разрушения объектов инфраструктуры БАС и пострадавшие не былы зафиксированы.

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