Боевики обстреляли Зайцево из запрещенных Минском минометов

Иллюстративное фото (УНИАН)

Ни один украинский военный не пострадал

За прошедшие сутки, 13 ноября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что боевики вели обстрелы из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В частности, обстрелы зафиксированы вблизи Невельского, Славного, Лебединского, Новоселовки, Новотроицкого, Пищевика, Хутора Свободного, Луганского, Новолуганского, Зайцевого, Орехова, Новотошковского, Светлодарска, Шумова.

Обстрелы Зайцевого велись из минометов калибра 120 мм, а вблизи Хутора Свободного стреляли из минометов калибра 82 мм.

"Вчера, 13 ноября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.

С начала этих суток российские оккупационные войска один раз обстреливали позиции украинских военных. Неподалеку Новотошковского боевики вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Потерь нет.

Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила, что на Донбассе завершено отвод сил и средств на участке разведения в районе Петровского.

РБК-Украина писало, что по данным разведки, на Донбассе командование вооруженных сил Российской Федерации активизировало усилия по дестабилизации обстановки за счет обстрелов за пределами разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском.