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В ООС представили доказательства обстрела боевиками аграрной компании

Новости » Происшествия     13.11.2019 - 11:21
В ООС представили доказательства обстрела боевиками аграрной компании
Иллюстративное фото (twitter.com/dubovoyslavyans)

Боевики обстреляли территорию "Бахмутского аграрного союза" из РПГ-7 и СПГ-9М

В штабе операции Объединенных сил представили доказательства обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации аграрного предприятия "Бахмутский аграрный союз" (БАС)на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ООС в Facebook.

Сообщается, что 9 ноября боевики осуществили обстрел территории БАС, расположенного в пределах населенного пункта Новолуганское Донецкой области, с применением ручного противотанкового гранатомета (РПГ-7) и станкового противотанкового гранатомета (СПГ-9М).

"Зафиксировано хвостовую часть от выстрела СПГ-9М на расстоянии около 15 метров от помещения для содержания животных и хвостовую часть от выстрела РПГ-7 на обочине технического проезда в цех воспроизводства поголовья", - говорится в сообщении ООС.

Фото: доказательства обстрелов (facebook.com/pressjfo.news)

В штабе уточнили, что вследствие обстрелов разрушений объектов инфраструктуры БАС и пострадавших нет.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 12 ноября во время обхода позиций в районе Новотроицкого двое украинских военных подорвались на мине. Украинские военные находятся в тяжелом состоянии.

Также сообщалось, что за прошлые сутки, 12 ноября, боевики на Донбассе 15 раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов никто из украинских военных не пострадал.

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