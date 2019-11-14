Бойовики знищили житловий будинок поблизу Авдіївки

Ілюстративне фото (facebook.com/UNICEFUkraine)

Про жертв чи постраждалих у штабі не повідомили

Російсько-окупаційні війська обстріляли об'єкти цивільної інфраструктури поблизу населеного пункту Авдіївка в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, у четвер, 14 листопада, близько 15-ї години бойовики з гранатометів різних систем та стрілецької зброї обстріляли позиції українських військових поблизу Кам'янки в Донецькій області.

Тоді ж окупанти обстріляли об'єкти цивільної інфраструктури в дачному містечку "Акація". В результаті обстрілу сталася пожежа в житловому двоповерховому будинку. Будинок був вщент знищений вогнем.

"Окупанти вкотре підтвердили, що не гребують нічим, навіть залякуванням та терором цивільного населення", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 13 листопада незаконні збройні формування РФ з заборонених мінськими угодами мінометів 120-го та 82-го калібру обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Зайцевого та Хутора Вільного. Про втрати серед українських військових не повідомлялося.

Крім того, бойовики з гранатометів різних систем обстріляли об'єкти аграрного підприємства "Бахмутський аграрний союз" в зоні проведення ООС на Донбасі. Внаслідок обстрілу руйнувань об'єктів інфраструктури БАС та постраждалих не було зафіксовано.