Боевики обстреляли позиции ООС у Лебединского, ранен украинский военный

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Воину, который получил ранение, оперативно оказали первую медицинскую помощь

Сегодня боевики на Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил, ранение получил один украинский защитник. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Так, возле населенного пункта Лебединское противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Воину, который получил ранение, оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Его состояние удовлетворительное.

"Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь в ответ. Потери противника уточняются", - добавили в ООС.

Напомним, вчера в результате обстрела на Донбассе незаконными вооруженными формированиями Российской Федерации были ранены трое украинских военных.

Кроме того, 22 апреля на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации вновь нарушили обязательства относительно прекращения огня и восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил. При этом сутки прошли без потерь для украинских военнослужащих.