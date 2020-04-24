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Бойовики тричі обстрілювали українські позиції на Донбасі, є поранений

Новини » Надзвичайні події     24.04.2020 - 13:44
Бойовики тричі обстрілювали українські позиції на Донбасі, є поранений
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Стан здоров'я пораненого українського війскового - задовільний

Сьогодні, 24 квітня, бойовики вже тричі порушили режим "тиші" на Донбасі у результаті чого один український військовий отримав порання. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, від початку поточної доби ворог тричі порушував режим "тиші" на лінії бойового зіткнення. Так, бойовики двічі вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил з мінометів. Зранку протягом години, від Золотого-5 з мінометів 120-го калібру окупанти випустили 20 мін по українських позиціях Оріхового. Також з напрямку від окупованого села Соснівське, ворог випустив 23 міни 82-го калібру по захисниках Павлополя.

Крім того, окупанти від Саханки порушили режим тиші з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння поблизу Лебединського.

Як зазначається, у результаті ворожих обстрілів один український військовий отримав осколкове поранення. Його евакуйовано до медичного закладу. Наразі його стан здоров’я - задовільний.

Нагадаємо, сьогодні бойовики на Донбасі вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил, поранення отримав один український захисник.

Бойовики обстріляли позиціїї ООС біля Лебединського, поранений український військовий На Донбасі за добу поранені троє українських військових
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