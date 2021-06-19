Боевики трижды нарушили "тишину" на Донбассе: применяли противотанковые гранатометы

За прошедшие сутки, 18 июня, на Донбассе зафиксировано 3 обстрела позиций подразделений Объединенных сил. Потерь среди ВСУ нет.
Об этом сообщили в пресс-службе ООС.
Противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов вблизи Золотого.
У населенного пункта Новоселовка зафиксировано применение минометов 82-го калибра.
Неподалеку Луганского российские наемники открывали огонь по позициям ООС из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
По состоянию на 7:00 утра, 19 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе мешают мониторингу ОБСЕ. Они не пропускали наблюдателей через КПВВ и обстреляли беспилотник.
Отметим, оккупанты в отдельных районах Донецкой области блокируют выезд десятков тысяч выпускников. В связи с этим в Украине открыли уголовное дело.