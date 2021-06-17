В оккупированной Васильевке боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ
Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня и препятствовать работе наблюдателе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. На этот раз оккупанты обстреляли беспилотник ОБСЕ и мешали передвижению наблюдателей через блокпосты.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 16 июня.
Обстрел беспилотника произошел в районе Василевки в Донецкой области. В ОБСЕ отмечают, что о запуске летательного аппарата предупреждали заранее.
"Наблюдатели слышали 5 очередей из стрелкового оружия на расстоянии примерно 300 м к северо-северовостоку. По оценке, огонь вели в направлении БПЛА, пролетавшего приблизительно в 230 м к северо-северо-востоку от местоположения патруля", - говорится в сообщении.
Из-за обстрела команде СММ пришлось приземлить беспилотник и покинуть этот район.
В ОБСЕ сообщают, что во время данного и последующего полетов беспилотник также подвергался воздействию помех сигналу GPS.
Еще один инцидент произошел на блокпосте боевиков у н. п. Бессарабка. Там 3 члена вооруженных формирований не пропускали патруль в южном направлении в сторону Новоазовска.
Только после длительной задержки, длительностью около 100 минут, боевики разрешили проехать наблюдателям. Оккупанты сослались на "отсутствие разрешения от командиров".
При этом в ОБСЕ отметили, что наблюдатели видели, как автомобили проезжали через блокпост в обоих направлениях.
Напомним, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 194 нарушения на Донбассе. Все они зафиксированы в Донецкой области.
Ранее сообщалось, что Зеленский хочет, чтоб ОБСЕ мониторила ситуацию не только на Донбассе, но и в Крыму. Также он считает, что присутствие ОБСЕ не будет лишним на море и возле украинско-российской границы.