В оккупированной Васильевке боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ

Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня и препятствовать работе наблюдателе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. На этот раз оккупанты обстреляли беспилотник ОБСЕ и мешали передвижению наблюдателей через блокпосты.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 16 июня.

Обстрел беспилотника произошел в районе Василевки в Донецкой области. В ОБСЕ отмечают, что о запуске летательного аппарата предупреждали заранее.

"Наблюдатели слышали 5 очередей из стрелкового оружия на расстоянии примерно 300 м к северо-северовостоку. По оценке, огонь вели в направлении БПЛА, пролетавшего приблизительно в 230 м к северо-северо-востоку от местоположения патруля", - говорится в сообщении.

Из-за обстрела команде СММ пришлось приземлить беспилотник и покинуть этот район.

В ОБСЕ сообщают, что во время данного и последующего полетов беспилотник также подвергался воздействию помех сигналу GPS.

Еще один инцидент произошел на блокпосте боевиков у н. п. Бессарабка. Там 3 члена вооруженных формирований не пропускали патруль в южном направлении в сторону Новоазовска.

Только после длительной задержки, длительностью около 100 минут, боевики разрешили проехать наблюдателям. Оккупанты сослались на "отсутствие разрешения от командиров".

При этом в ОБСЕ отметили, что наблюдатели видели, как автомобили проезжали через блокпост в обоих направлениях.