Бойовики тричі порушили "тишу" на Донбасі: застосовували протитанкові гранатомети

За минулу добу, 18 червня, на Донбасі зафіксовано 3 обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил. Втрат серед ЗСУ немає.

Про це повідомили у прес-службі ООС .

Станом на 7:00 ранку, 19 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Неподалік Луганського російські найманці відкривали вогонь по позиціях ООС зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі заважають моніторингу ОБСЄ. Вони не пропускали спостерігачів через КПВВ і обстріляли безпілотник.

Зазначимо, окупанти в окремих районах Донецької області блокують виїзд десятків тисяч випускників. У зв'язку з цим в Україні відкрили кримінальну справу.