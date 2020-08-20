Боевики три раза за сутки нарушили "тишину" на Донбассе

Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и раненых нет

На Донбассе 19 августа украинские военнослужащие задокументировали 3 нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Об этом сообщает штаб ООС.

Отмечается, что один раз вблизи Луганского и дважды возле Попасной зафиксировано огневую активность вооруженных формирований РФ из стрелкового оружия. Во всех случаях одиночные выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни воинам ВСУ, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток, 20 августа, на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

Напомним, на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) ее участники согласовали 20 участков разминирования и четыре новых участка разведения на Донбассе.

Кроме того, стороны достигли соглашения относительно списков удерживаемых лиц, готовящихся к обмену.