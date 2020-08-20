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Бойовики три рази за добу порушили "тишу" на Донбасі

Донбас, Четвер 20 серпня 2020 07:26
Бойовики три рази за добу порушили "тишу" на Донбасі
Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранених немає

На Донбасі 19 серпня українські військовослужбовці задокументували 3 порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Про це повідомляє штаб ООС.

Наголошується, що один раз поблизу Луганського і двічі біля Попасної зафіксовано вогневу активність збройних формувань РФ зі стрілецької зброї. У всіх випадках поодинокі постріли були провокаційними і не завдали загрози життю воїнам ЗСУ, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували.

З початку поточної доби, 20 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, на засіданні Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) її учасники погодили 20 ділянок розмінування та чотири нові ділянки розведення на Донбасі.

Крім того, сторони дійшли згоди щодо списків утримуваних осіб, які готуються до обміну.

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