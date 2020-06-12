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Боевики три дня подряд блокируют работу КПВВ на Донбассе

Новости » Общество     12.06.2020 - 23:46
Боевики три дня подряд блокируют работу КПВВ на Донбассе
Фото: КПВВ "Станица Луганская" (dpsu.gov.ua)

Сегодня не пропустили шестерых человек и автомобиль

Оккупанты продолжают блокировать работу КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил. Соответствующие действия боевиков фиксируют третьи сутки подряд.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Пророссийские боевики не пропускают гражданских, которые пытаются пересечь линию разграничения как в сторону подконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей, так и в обратном направлении.

В районе проведения ООС 10 июня частично возобновлена работа украинских КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская". Пропускные операции в этих контрольных пунктах въезда-выезда осуществляются ежедневно с 11:00 до 14:00.

Украинские пограничники 12 июня оформили и пропустили на оккупированный Донбасс 5 людей через КПВВ "Станица Луганская" и 1 автомобиль и 1 человека через КПВВ "Марьинка", однако боевики не пропустили их.

Кроме того, больше суток перед блокпостом вооруженных формирований Российской Федерации находящихся на легковом автомобиле 2 человека, которых еще вчера представители ГПСУ пропустили на неподконтрольную правительству Украины территорию. Однако боевики их также не пропускают.

Ранее сообщалось, что боевики согласны пропускать людей на оккупированные территории только по предварительно согласованным спискам.

РБК-Украина писало, что КПВВ на Донбассе из-за жары могут изменить график работы.

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Автор: Инна Собора

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