Пропуск по спискам: боевики выдвинули условия работы КПВВ

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Боевики предлагают пускать на оккупированный Донбасс только по спискам

Пророссийские боевики на Донбассе согласны пропускать людей на оккупированные территории только по предварительно согласованным спискам. Соответствующие условия они выдвинули украинской стороне.

Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В министерстве заявили, что о работе с 10 июня двух КПВВ - "Марьинка" и "Станица Луганская" - оккупационным администрациям сообщили заблаговременно.

"Подконтрольная РФ оккупационная "власть" выдвинула абсолютно неприемлемые условия: заявила о готовности выпускать людей на свободную часть Донбасса, но впускать обратно на ВОТ ДЛО (временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, - ред.) только по предварительно согласованным спискам с последующей самоизоляцией или обсервацией", - говорится в сообщении.

Также украинская сторона отмечает, что только пенсионеров, которые не имеют возможности обналичить пенсии с банковских карт, насчитывается более 280 тысяч, поэтому формирование списков нецелесообразно.

Министерство полагает, что действия боевиков объясняются попыткой заблокировать выезд абитуриентов для поступления в украинские вузы.

Напомним, украинская сторона с 10 июня возобновила пропуск через два КПВВ на Донбассе, однако боевики не пропускают людей в оккупированные районы.

Также стало известно, что КПВВ на Донбассе из-за жары могут изменить график работы.

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Автор: РБК-Украина