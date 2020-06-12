Бойовики три дні поспіль блокують роботу КПВВ на Донбасі

Фото: КПВВ "Станиця Луганська" (dpsu.gov.ua)

Сьогодні не пропустили шістьох людей та автомобіль

Окупанти продовжують блокувати роботу КПВВ в районі проведення операції Об'єднаних сил. Відповідні дії бойовиків фіксують третю добу поспіль.

Про це повідмили у прес-центрі штабу ООС.

Проросійські бойовики не пропускають цивільних громадян, які намагаються перетнути лінію розмежування як у бік підконтрольних уряду України територій Донецької та Луганської областей, так і у зворотному напрямку.



У районі проведення ООС 10 червня частково відновлено роботу українських КПВВ "Мар’їнка" та "Станиця Луганська". Пропускні операції у цих контрольних пунктах в’їзду-виїзду здійснюються щоденно з 11:00 до 14:00.

Українські прикордонники 12 червня оформили та пропустили на окупований Донбас 5 людей через КПВВ "Станиця Луганська" та 1 автомобіль і 1 людину через КПВВ "Мар’їнка", однак бойовики не пропустили їх.

Крім того, більше доби перед блокпостом збройних формувань Російської Федерації перебувають на легковому автомобілі 2 людей, яких ще вчора представники ДПСУ пропустили на непідконтрольну уряду України територію. Однак бойовики їх також не пропускають.

Раніше повідомлялося, що бойовики згодні пропускати людей на окуповані території тільки за попередньо узгодженими списками.

РБК-Україна писало, що КПВВ на Донбасі через спеку можуть змінити графік роботи.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Инна Собора