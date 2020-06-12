КПВВ на Донбассе из-за жары могут изменить график работы

Фото: КПВВ на Донбассе (dnl.com.ua)

Предлагается перейти на работу в утренние и вечерние часы

Командование операции Объединенных сил (ООС) просят изменить график работы пунктов пропуска на Донбассе. Из-за жары предлагается, чтобы КПВВ работали утром и вечером.

Об этом сообщил вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает пресс-служба министерства.

По его словам, министерство инициирует обращение к командованию ООС, чтобы изменить график работы КПВВ в Донецкой и Луганской областях.

"Цель - изменить время работы пунктов с учетом погодных условий и солнечной активности", - отметил он.

Министерство исходит из того, что длительное пребывание на жаре может навредить людям с хроническими болезнями. Предлагается разрешить пересекать границу в утренние и вечерние часы с соблюдением всех противоэпидемических мер.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская сторона открывает все три КПВВ на административной границе с Крымом с 15 июня.

Отметим, согласно правилам пересечения КПВВ на Донбассе, люди должны проходить двухнедельную самоизоляцию. От нее освобождены только абитуриенты и сопровождающие лица.

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Автор: РБК-Украина