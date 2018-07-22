Боевики за сутки 5 раз открывали огонь по позициям ООС

Новости Происшествия 22.07.2018 - 13:37
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь в результате обстрелов среди украинских военных нет

Боевики за минувшие сутки 5 раз обстреляли позиции украинских аоенных в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Как сообщается, боевики обстреляли Крымское из крупнокалиберных минометов и пулеметов.

Вместе с тем, на Донецком направлении под обстрелы попали Талаковка, Водяное и Широкино.

Также отмечается, что потерь среди украинских военных нет.

Напомним, ранее в пресс-центре ООС сообщали, что боевики в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за сутки 15 раз открывали огонь по позициям ВСУ и дважды - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Также ранее РБК-Украина писало, что в районе трех населенных пунктов Донецкой области объявили режим тишины на время ремонта ЛЭП.

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