На Донбассе за сутки боевики 15 раз нарушили перемирие

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 15 раз открывали огонь по позициям ВСУ и дважды - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщили в штабе ООС в Facebook.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Причепиловки, Майорска, Авдеевки, Песков, Красногоровки, Лебединского, Павлополя, Талаковки и Широкино. Наряду с этим, противник в районах Лебединского и Талаковки применил 82-мм минометы", - говорится в сообщении.

Как отмечают в штабе, своими действиями боевики пытались заставить военнослужащих ООС открыть огонь в ответ, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского, Талаковки, Водяного, Широкино и Гнутово.

Напомним, в районе трех населенных пунктов Донецкой области объявили режим тишины на время ремонта ЛЭП.