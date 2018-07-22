На Донбассе за сутки боевики 15 раз нарушили перемирие
Потерь среди личного состава Объединенных сил нет
В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 15 раз открывали огонь по позициям ВСУ и дважды - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщили в штабе ООС в Facebook.
Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Причепиловки, Майорска, Авдеевки, Песков, Красногоровки, Лебединского, Павлополя, Талаковки и Широкино. Наряду с этим, противник в районах Лебединского и Талаковки применил 82-мм минометы", - говорится в сообщении.
Как отмечают в штабе, своими действиями боевики пытались заставить военнослужащих ООС открыть огонь в ответ, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия.
В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского, Талаковки, Водяного, Широкино и Гнутово.
Утреннее возведение на 07:00 22 июля 2018 года #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Протяжении прошлых суток, 21 июля,...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Субота, 21 июля 2018 г.
Напомним, в районе трех населенных пунктов Донецкой области объявили режим тишины на время ремонта ЛЭП.