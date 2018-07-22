В районе 3 населенных пунктов Донецкой области объявили режим тишины на время ремонта ЛЭП

Линия электропередач "Центральная - Фенольная" была повреждена в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ

Вооруженные силы Украины в период с 14 до 31 июля 2018 года ежедневно с 12:00 до 16:00 будут придерживаться режима прекращения огня в районах населенных пунктов Торецк, Новгородское и Нелиповка (Донецкая область) с целью обеспечения проведения аварийно-восстановительных работ на линии электропередач "Центральная - Фенольная". Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

Командование ТУ "Север" предоставило гарантии соблюдения режима прекращения огня при условии соблюдения режима прекращения огня представителями вооруженных формирований и оккупационной администрации РФ в Донецкой и Луганской области.

"Еще 9 июля 2018 года к командованию ТУ "Север" поступило обращение Донецкой областной государственной администрации и ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" с просьбой обеспечить возможность проведения аварийно-восстановительных работ на линии электропередач ВЛ 35кВ "Центральная - Фенольная", которая была повреждена обстрелами со стороны вооруженных формирований РФ, в результате чего были обесточены несколько населенных пунктов и объектов промышленности", - говорится в сообщении

В указанные районы был обеспечен допуск ремонтной бригады ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго", представителей СММ ОБСЕ и группы пиротехнического подразделения ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

Отмечается, что оперативно восстановить поврежденный участок линии электропередач работникам помешал риск попасть под огонь вооруженных формирований РФ, а также наличие неразорвавшихся и заминированных участков на трассе прохождения ЛЭП.

Напомним, 16 июня в результате обстрела боевиков под Торецком жительница с. Южное 1969 года рождения получила осколочное ранение грудной клетки и бедра.