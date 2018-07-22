Бойовики за добу 5 разів відкривали вогонь по позиціях ООС
Втрат в результаті обстрілу серед українських військових немає
Бойовики за минулу добу 5 раз обстріляли позиції українських аоенных в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це йдеться в повідомленні пресс-служби Міноборони.
Як повідомляється, бойовики обстріляли Кримське з великокаліберних мінометів і кулеметів.
Разом з тим, на Донецькому напрямку під обстріл потрапили Талаківка, Водяне та Широкіно.
Також зазначається, що втрат серед українських військових немає.
Нагадаємо, раніше в прес-центрі ООС повідомляли, що бойовики в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донеччині за добу 15 разів відкривали вогонь по позиціях ВСУ і двічі - з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Також раніше РБК-Україна писало, що в районі трьох населених пунктів Донецької області оголосили режим тиші на час ремонту ЛЕП.