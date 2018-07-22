Бойовики за добу 5 разів відкривали вогонь по позиціях ООС

Новини Надзвичайні події 22.07.2018 - 13:37
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат в результаті обстрілу серед українських військових немає

Бойовики за минулу добу 5 раз обстріляли позиції українських аоенных в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це йдеться в повідомленні пресс-служби Міноборони.

Як повідомляється, бойовики обстріляли Кримське з великокаліберних мінометів і кулеметів.

Разом з тим, на Донецькому напрямку під обстріл потрапили Талаківка, Водяне та Широкіно.

Також зазначається, що втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, раніше в прес-центрі ООС повідомляли, що бойовики в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донеччині за добу 15 разів відкривали вогонь по позиціях ВСУ і двічі - з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Також раніше РБК-Україна писало, що в районі трьох населених пунктів Донецької області оголосили режим тиші на час ремонту ЛЕП.

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Теги:  Російська Федерація,  Донбас,  обстрел,  бойовики,  ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС