Боевики за сутки 30 раз обстреляли украинских военных, потерь нет, - штаб

Противник продолжает использовать "Грады" под Светлодарском

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки боевики 30 раз обстреляли украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что ситуация на Донбассе остается контролируемой, противник за сутки 30 раз обстрелял украинские позиции, в том числе из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Зафиксировано также применение реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и минометов калибром 120 и 82 мм.

В штабе уточнили, что обстреливали военных на всех направлениях. Из "Градов" и 120-мм минометов противник обстрелял украинские позиции в Светлодарске. С начала сегодняшнего дня боевики 6 раз открывали огонь.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, двое оккупантов получили ранения", - добавили в штабе.

Напомним, ранее украинская разведка сообщала, что боевики на Донбассе тестируют на раненых российские медикаменты.

Накануне стало известно, что с мая 2018 года украинские войска на Донбассе взяли под контроль еще около 15 квадратных километров территории.