Бойовики за добу 30 разів обстріляли українських військових, втрат немає, - штаб

Противник продовжує використовувати "Гради" під Світлодарськом

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу бойовики 30 разів обстріляли українських військових. Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Повідомляється, що ситуація на Донбасі залишається контрольованою, противник за добу 30 разів обстріляв українські позиції, у тому числі з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Зафіксовано також застосування реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" і мінометів калібром 120 і 82 мм.

У штабі уточнили, що обстрілювали військових на всіх напрямках. З "Градів" і 120-мм мінометів противник обстріляв українські позиції в Світлодарську. З початку сьогоднішнього дня бойовики 6 разів відкривали вогонь.

"Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає. За даними розвідки, двоє окупантів отримали поранення", - додали в штабі.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомляла, що бойовики на Донбасі тестують на поранених російські медикаменти.

Напередодні стало відомо, що з травня 2018 року українські війська на Донбасі взяли під контроль ще близько 15 квадратних кілометрів території.