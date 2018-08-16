Боевики на Донбассе тестируют на раненых российские медикаменты, - разведка

На раненых также изучают эффективность российского медицинского оборудования

В отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) боевики обустраивают мобильные военные медицинские пункты, в которых тестируют на раненых российские медикаменты. Об этом сообщает Минобороны Украины со ссылкой на данные разведки.

Отмечается, что площадки для размещения мобильных военных медицинских пунктов разворачиваются под предлогом проведения сборов с резервистами на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Пункты оснащаются российским экспериментальным оборудованием и медикаментами, эффективность которых будет исследоваться на раненых в ходе боевых действий", - отметили в Минобороны.

Также добавили, что в этих пунктах в принудительном порядке проводится забор донорской крови. Целью таких действий является ее консервирование для дальнейшего лечения раненых в бою.

Напомним, 15 августа разведка сообщила, что на оккупированном Донбассе выросло число кадровых российских военных, которые готовят диверсантов. В частности, 20 российских офицеров начали тщательно изучать обстановку.

Добавим, что руководитель Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко отметил, что общая численность регулярных войск Российской Федерации на Донбассе составляет около 32 тысяч человек.