Боевики на Донбассе тестируют на раненых российские медикаменты, - разведка

Новости Общество 16.08.2018 - 20:44
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

На раненых также изучают эффективность российского медицинского оборудования

В отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) боевики обустраивают мобильные военные медицинские пункты, в которых тестируют на раненых российские медикаменты. Об этом сообщает Минобороны Украины со ссылкой на данные разведки.

Отмечается, что площадки для размещения мобильных военных медицинских пунктов разворачиваются под предлогом проведения сборов с резервистами на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Пункты оснащаются российским экспериментальным оборудованием и медикаментами, эффективность которых будет исследоваться на раненых в ходе боевых действий", - отметили в Минобороны.

Также добавили, что в этих пунктах в принудительном порядке проводится забор донорской крови. Целью таких действий является ее консервирование для дальнейшего лечения раненых в бою.

Напомним, 15 августа разведка сообщила, что на оккупированном Донбассе выросло число кадровых российских военных, которые готовят диверсантов. В частности, 20 российских офицеров начали тщательно изучать обстановку.

Добавим, что руководитель Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко отметил, что общая численность регулярных войск Российской Федерации на Донбассе составляет около 32 тысяч человек.

 

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Теги:  ОРДЛО,  ДНР,  разведка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС