Наев рассказал о продвижении украинских военных на Донбассе

Новости Общество 16.08.2018 - 13:48
Фото: Сергей Наев (facebook.com/11омбр)
Фото: Сергей Наев (facebook.com/11омбр)

Украинские войска с мая взяли под контроль 15 квадратных километров территории

С мая 2018 года украинские войска на Донбассе взяли под контроль еще около 15 квадратных километров территории. Об этом на пресс-конференции в Северодонецке заявил командующий Объединенных сил Сергей Наев, передают "Новости Донбасса".

По словам Наева, с начала операции Объединенных сил военным удалось обеспечить полный контроль над линией соприкосновения. Он также подчеркнул, что украинские силы закрепились в Пивденном под Горловкой, а также в Золотом-4 Луганской области.

"Оборудование линии обеспечения на Волновахском, Горловском, Северодонецком и Светлодарском направлениях позволило взять под контроль с учетом населенных пунктов около 15 квадратных километров украинской территории", - отметил Наев.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 15 августа, ранения получили двое украинских военных.

Накануне также стало известно, что Литва выделит в 2019 году почти 1 млн евро для поддержки Донбасса. Средства будут направлены на поддержку населенных пунктов, пострадавших от российской вооруженной агрессии.

 

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Темы: Новости ООС    Теги:  Донбасс,  боевые действия,  Сергей Наев  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС