Боевики за сутки 26 раз нарушили перемирие на Донбассе

На Донбассе за прошедшие сутки, 9 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 26 раз нарушили режим прекращения огня, погибших и раненых среди украинских военных нет. Об этом сообщают в пресс-центре штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что восемь раз боевики использовали запрещенные Минскими соглашениями 122-мм артиллерию, а также минометы калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал украинских защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, обстрелы велись в районе населенных пунктов Водяное, Талаковка, Паврополь, Гнутово, Верхнеторецкое, Пески, Авдеевка, Березовое, Невельское. Кроме того, обстреливали позиции сил ООС в районе Новоалександровки, Зайцевого, Новолуганского.

"В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет. По данным разведки 9 июня 10 оккупантов были ранены и уничтожено одну единицу военной техники", - говорится в сообщении.

Кроме того, от начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза - в районе Пищевика и Зайцевого.

Напомним, в течение суток 8 июня вооруженные формирования Российской Федерации 22 раза нарушили режим прекращения огня.

РБК-Украина писало, что в субботу, 8 июня, российские оккупационные войска сорвали договоренности по разведению сил и средств вблизи Станицы Луганской, которое было запланировано на 16 июня.