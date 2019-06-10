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Бойовики за добу 26 разів порушили перемир'я на Донбасі


Використовували заборонену Мінськом артилерію та міномети

На Донбасі минулої доби, 9 червня, збройні формування Російської Федерації 26 разів порушили режим припинення вогню, загиблих та поранених серед українських військових немає. Про це повідомляють у прес-центрі штабу ООС у Facebook

Зазначається, що вісім разів бойовики використали заборонені Мінськими угодами 122 мм артилерії, а також міномети калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював українських захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, обстріли велися в районі населених пунктів Водяне, Талаківка, Павропіль, Гнутове, Верхньоторецьке, Піски, Авдіївка, Березове, Невельське. Крім того, обстрілювали позиції сил ООС у районі Новоолександрівки, Зайцевого, Новолуганського.

"Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників немає. За даними розвідки 9 червня 10 окупантів було поранено та знищено одну одиницю військової техніки", - йдеться в повідомленні. 

Крім того, від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил два рази - у районі Піщевика та Зайцевого. 

Нагадаємо, протягом доби 8 червня збройні формування Російської Федерації 22 рази порушили режим припинення вогню

РБК-Україна писало, що у суботу, 8 червня, російські окупаційні війська зірвали домовленості щодо розведення сил та засобів поблизу Станиці Луганської, яке було заплановане на 16 червня.

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