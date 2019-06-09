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Боевики на Донбассе усилили обстрелы украинских позиций

Новости » Общество    09.06.2019 - 07:23
Боевики на Донбассе усилили обстрелы украинских позиций
Иллюстративное фото (ООС)

Боевики 22 раза нарушили режим тишины, один украинский военный ранен

На Донбассе, в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 8 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 22 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом отмечает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

В частности, из них семь раз применили запрещенную Минскими соглашениями 122-мм артиллерию, а также минометы калибра 120 и 82 мм и вооружения танка.

"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия", - сообщили в ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 16 раз обстрелял позиции ООС возле населенных пунктов Водяное, Лебединское, Опытное, Новоселовка Вторая, Павлополь, Широкине, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Богдановка, Новотроицкое, Старогнатовка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны шесть раз: вблизи населенного пункта Пивденне, Майское, Золотое, Станица Луганская, Крымское, Хутор Вильный.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий понес боевые травмы. На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ. По данным разведки 8 июня одного оккупанта были уничтожены и еще 2 ранены", - сообщили в ООС.

От начала текущих суток враг обстрелял украинские позиции три раза возле Павлополя, Верхньоторецкого, Новолуганского.

 

Напомним, Украинская сторона Совместного центра контроля и координации сообщила, что был зафиксирован обстрел мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

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Темы: Новости ООС
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