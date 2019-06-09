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Боевики сорвали разведение сил на Донбассе

Новости » Происшествия    09.06.2019 - 09:47
Боевики сорвали разведение сил на Донбассе
Фото: боевики на Донбассе (из открытых источников)

Российские наемники обстреляли Станицу Луганскую

В субботу, 8 июня, российские оккупационные войска сорвали договоренности по разведению сил и средств вблизи Станицы Луганской, которое было запланировано на 16 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Так, с 20:55 по 21:35 субботы боевики из стрелкового оружия обстреливали населенный пункт Станица Луганская. Обстрел велся с направления оккупированного населенного пункта Николаевка.

"Указанный факт в очередной раз демонстрирует нежелание вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации придерживаться Минских договоренностей по разведению сил и средств на указанном участке местности, которое было спланировано на 16 июня", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что согласно договоренностям, разведение сил может быть осуществлено только после соблюдения режима тишины и его фиксации наблюдателями СММ ОБСЕ в течение 7 дней.

"Учитывая вышеизложенное, датой следующего разведения сил и средств на участке №1 "Станица Луганская", может быть 17 июня 2019 года, лишь при условии сохранения режима тишины к указанному сроку", - отметили в штабе ООС.

Боевики сорвали разведение сил на Донбассе

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупационные войска усилили обстрелы позиций украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В субботу, 8 июня, боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня, из них семь раз было применено запрещенное вооружение.

Боевики на Донбассе обстреляли мирные населенные пункты Подразделения ООС имеют право открывать огонь по противнику, - штаб
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