Боевики на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских защитников нет

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе наемники Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, применяя вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что в районе села Водяное боевики обстреляли позиции ООС используя артиллерию 122 мм, а также минометы 120 и 82 мм. В районе Павлополье боевики осуществили обстрел из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В районе Верхнеторецкого боевики вели обстрелы со 120 мм минометов, а в районе Талаковки из крупнокалиберных пулеметов. В районе Гнутового боевики обстреляли позиции украинских защитников используя противотанковые гранатометы.

Также в районе Новолуганского боевики осуществили обстрел используя минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Вблизи Новоалександровки боевики обстреливали из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Зайцевого российские наемники применили автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет", - сообщили в штабе ООС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что за прошедшие сутки, 8 июня, боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня. В частности, из них семь раз было применено запрещенное Минскими соглашениями 122-мм артиллерию, а также минометов калибра 120 и 82 мм и вооружения танка.