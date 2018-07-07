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На Донбасі за добу поранено одного українського військового

НовиниНадзвичайні події    07.07.2018 - 07:26
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Найбільше обстрілів бойовиків зафіксовано на маріупольському напрямку

У районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на Донбасі російсько-окупаційні сили 30 разів порушували перемир’я, одиного українського військового поранено. Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС у Facebook.

Так, на луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське ворог продовжив застосовувати гранатомети та стрілецьку зброю, на попаснянському та світлодарському напрямках бойовики відкривали прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районі населених пунктів Катеринівка, Світлодарськ та Новолуганське.

На горлівському напрямку під обстріли потрапили українські позиції в районі населених пунктів Південне та Новгородське.

На донецькому напрямку із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вівся прицільний вогонь по захисниках Троїцького, Авдіївки, Новоселівки Другої, Новотроїцького та Кам’янки.

Найбільше ворожих обстрілів зафіксовано на маріупольському напрямку. Використовуючи гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю противник відкривав вогонь у районі населених пунктів Богданівка, Водяне, Лебединське та Широкине.

 

Ранкове зведення на 7:00 07 липня 2018 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Упродовж минулої доби, 06 липня,...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation П'ятниця, 6 липня 2018 р.

Нагадаємо,в ОБСЄ повідомили, що кількість обстрілів на Донбасі за останній тиждень зросла на 50%.

 

На Донбасі бойовики з гранатометів і кулеметів обстрілювали позиції ЗСУ Бойовики для розвідки українських позицій на Донбасі 6 разів застосували безпілотники, - ООС
Темы: Новини ООС    Теги публікації: Донбас, обстрел, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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