Бойовики на Донбасі двічі обстріляли українських військових, - ООС

Бойовики застосували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю

На Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) бойовики двічі протягом суботи, 7 липня, обстріляли позиції українських військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу ООС у Facebook.

Зазначається, що російські окупаційні війська двічі відкривали вогонь на Світлодарському та Маріупольському напрямках. При цьому бойовики застосували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю у районі населених пунктів Новолуганське та Широкине.

"Упродовж сьогоднішнього дня втрат серед особового складу Об’єднаних сил не було", - зазначили в штабі.

Також уточнили, що українські військові тримають на контролі обстановку на Донбасі та дотримуються режиму припинення вогню.

Нагадаємо, минулої доби, 6 червня, у районі проведення ООС бойовики 30 разів порушували перемир’я. Одного українського військового поранено.