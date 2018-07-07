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Бойовики на Донбасі двічі обстріляли українських військових, - ООС

НовиниСуспільство    07.07.2018 - 18:16
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики застосували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю

На Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) бойовики двічі протягом суботи, 7 липня, обстріляли позиції українських військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу ООС у Facebook.

Зазначається, що російські окупаційні війська двічі відкривали вогонь на Світлодарському та Маріупольському напрямках. При цьому бойовики застосували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю у районі населених пунктів Новолуганське та Широкине.

"Упродовж сьогоднішнього дня втрат серед особового складу Об’єднаних сил не було", - зазначили в штабі.

Також уточнили, що українські військові тримають на контролі обстановку на Донбасі та  дотримуються режиму припинення вогню.

Нагадаємо, минулої доби, 6 червня, у районі проведення ООС бойовики 30 разів порушували перемир’я. Одного українського військового поранено.

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Темы: Новини ООС    Теги публікації: обстрел, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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