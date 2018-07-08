Бойовики за добу 13 разів відкривали вогонь по позиціям ООС

За минулу та поточну добу втрат серед захисників України немає

Бойовики за минулу добу 13 разів обстрілювали позиції українських військових в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це йдеться у повідомленні прес-центу ООС на сторінці у Facebook.

Як повідомляється, бойовики вели вогонь із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, на Луганському напрямку в районі населених пунктів Старий Айдар та Кримське ворог продовжив застосовувати гранатомети та стрілецьку зброю.

На Світлодарському напрямку бойовики обстрілювали українських військових з стрілецької зброї у районі населеного пункту Новолуганське.

Також повідомляється, що на Донецькому напрямку минулої доби було неспокійно у районі населених пунктів Піски, Новотроїцьке та Красногорівка.

На Маріупольському напрямоку бойвики 6 разів намагалися змусити українських військових відкрити вогонь у відповідь. Використовуючи гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю противник обстрілював позиції у районі населених пунктів Широкине, Водяне та Пищевик.

За минулу та поточну добу втрат серед захисників України немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики двічі протягом суботи, 7 липня, обстріляли позиції українських військовослужбовців.

Також повідомлялося про одного пораненого українського військовослужбовця.