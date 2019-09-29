ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики в субботу 23 раза нарушили перемирие на Донбассе

Новости » Происшествия    29.09.2019 - 07:21
Боевики в субботу 23 раза нарушили перемирие на Донбассе
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Ни один украинский военный не пострадал

На Донбассе в течение суток, 28 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил.

Отмечается, что обстрелы вели из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В частности, стреляли неподалеку Марьинки, вблизи Лебединского и Павлополя, Водяного, Новотроицкого, Новогнатовки. Кроме того, обстрелы велись вблизи Новолуганского, Новгородского, Троицкого, Новотошковского, станции Кондрашевсая, Луганского.

За минувшие сутки потерь в результате обстрелов с нашей стороны не было.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня - неподалеку Новотроицкого, вблизи Павлополя и Майского.

Напомним, что в течение предыдущих суток, 27 сентября, боевики более 20 раз открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил на Донбассе. В результате вражеского обстрела один украинский военный получил смертельное ранение.

Ранее РБК-Украина писало, что украинская разведка выяснила, что Россия поставляет вооруженным формированиям оккупированного Донбасса повреждены боеприпасы. Отдельные партии артиллерийских боеприпасов и ракет повреждены коррозией, что представляет опасность их детонации во время хранения.

Криклий рассказал, сколько будет стоить восстановление инфраструктуры Донбасса В МВД рассказали подробности гибели военного на Донбассе
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь