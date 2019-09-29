Боевики в субботу 23 раза нарушили перемирие на Донбассе

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Ни один украинский военный не пострадал

На Донбассе в течение суток, 28 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил.

Отмечается, что обстрелы вели из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В частности, стреляли неподалеку Марьинки, вблизи Лебединского и Павлополя, Водяного, Новотроицкого, Новогнатовки. Кроме того, обстрелы велись вблизи Новолуганского, Новгородского, Троицкого, Новотошковского, станции Кондрашевсая, Луганского.

За минувшие сутки потерь в результате обстрелов с нашей стороны не было.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня - неподалеку Новотроицкого, вблизи Павлополя и Майского.

Напомним, что в течение предыдущих суток, 27 сентября, боевики более 20 раз открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил на Донбассе. В результате вражеского обстрела один украинский военный получил смертельное ранение.

Ранее РБК-Украина писало, что украинская разведка выяснила, что Россия поставляет вооруженным формированиям оккупированного Донбасса повреждены боеприпасы. Отдельные партии артиллерийских боеприпасов и ракет повреждены коррозией, что представляет опасность их детонации во время хранения.