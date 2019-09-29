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Бойовики у суботу 23 рази порушили перемир'я на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    29.09.2019 - 07:21
Бойовики у суботу 23 рази порушили перемир'я на Донбасі
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Жодний український військовий не постраждав

На Донбасі протягом доби, 28 вересня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що обстріли велись із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Зокрема, стріляли неподалік Мар’їнки, поблизу Лебединського та Павлополя, Водяного, Новотроїцького, Новогнатівки. Крім того, обстріли велися поблизу Новолуганського, Новгородського, Троїцького, Новотошківського, станції Кіндрашівська, Луганського.

За минулу добу втрат внаслідок обстрілів з нашого боку не було.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню - неподалік Новотроїцького, поблизу Павлополя та Травневого.

Нагадаємо, що протягом попередньої доби, 27 вересня, бойовики понад 20 разів відкривали вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі. В результаті ворожого обстрілу один український військовий отримав смертельне поранення.

Раніше РБК-Україна писало, що українська розвідка з'ясувала, що Росія постачає збройним формуванням окупованого Донбасу пошкоджені боєприпаси. Окремі партії артилерійських боєприпасів і ракет пошкоджені корозією, що становить небезпеку їх детонації під час зберігання.

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