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На Донбассе боевики 17 раз нарушили перемирие

Новости » Общество    28.09.2019 - 19:48
На Донбассе боевики 17 раз нарушили перемирие
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В течение текущих суток потерь с украинской стороны не было

На Донбассе с начала суток, 28 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Сообщается, что боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил вблизи Марьинки, Лебединского, Павлополя и Водяного. Там боевики применили гранатометы, стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил возле Новолуганского, Новотошковского, Кондрашевска, Троицкого и Новгородского. Здесь боевики применили гранатометы, стрелковое оружие, минометы.

Напомним, что на протяжении прошлых суток, 27 сентября, вооруженные формирования России более 20 раз открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил на Донбассе. В результате вражеского обстрела один украинский военный получил смертельное ранение.

Добавим, ранее украинская разведка выяснила, что Россия поставляет вооруженным формированиям оккупированного Донбасса поврежденные боеприпасы. Отдельные партии артиллерийских боеприпасов и ракет повреждены коррозией, что представляет опасность их детонации во время хранения.

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