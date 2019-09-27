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Россия поставляет на Донбасс поврежденные снаряды, - разведка

Новости » Политика    27.09.2019 - 16:58
Россия поставляет на Донбасс поврежденные снаряды, - разведка
Иллюстративное фото (facebook.com-abazia)

Коррозийные боеприпасы могут взорваться в любой момент

Россия поставляет вооруженным формированиям на оккупированном Донбассе поврежденные боеприпасы. Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

По его словам, отдельные партии завезенных из России артиллерийских боеприпасов и ракет повреждены коррозией, что представляет опасность их детонации в местах хранения.

Как сообщили в пресс-центре, оружие хранится на временно оборудованных площадках бывших заводов и разграбленных оккупантами предприятий и почти не охраняется, что может привести к многочисленным случаям пожаров и детонаций.

По данным разведки, в случае гибели людей, администрации боевиков распространяют дезинформацию о якобы террористической деятельности подразделений ООС, таким образом перекладывая свою вину на украинских военных.

Как сообщало ранее РБК-Украина, 25 сентября в Донецке загорелся склад боеприпасов незаконных вооруженных формирований "ДНР", который расположен в Куйбышевском районе. В результате пожара прогремела серия взрывов.

Жителей, которые находились в зоне опасности, пришлось срочно эвакуировать. Были открыты пункты временного размещения.

ОБСЕ зафиксировала 100 взрывов на Донбассе за сутки
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