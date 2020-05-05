Боевики стреляли вблизи Авдеевки и Орехово, ранены двое военных

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Военнослужащих доставили в медицинские учреждения

Сегодня, 5 мая, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил, ранив двух украинских военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Авдеевка был ранен один украинский военный. Противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Также, вблизи населенного пункта Орехово враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один защитник получил боевое травмирования.

Пострадавших воинов оперативно доставили в лечебные учреждения и оказали надлежащую медицинскую помощь.

"Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались – ответным огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. На свои агрессивные действия противник и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Донбассе 5 мая пророссийские боевики обстреляли участок разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское.

РБК-Украина писало, что вчера, 5 мая, на окраинах Павлополя за несколько десятков метров от жилых домов украинскими военнослужащими была обнаружена неуправляемая авиационная ракета С-8, которую запустили боевики.