Бойовики стріляли поблизу Авдіївки та Оріхового, поранені двоє військових

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Військовослужбовців доставили до медичних закладів

Сьогодні, 5 травня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил, поранивши двох українських військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Так, неподалік населеного пункту Авдіївка було поранено одного українського військового. Противник застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Також, біля населено пункту Оріхове ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один захисник отримав бойове травмування.

Постраждалих воїнів оперативно доставили до лікувальних закладів та надали належну медичну допомогу.

"Такі дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил подавили ворожу активність. На свої агресивні дії противник й надалі отримуватиме адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі 5 травня проросійські бойовики обстріляли ділянку розведення сил та засобів №3 Богданівка-Петрівське.

РБК-Україна писало, що вчора, 5 травня, на околицях Павлополя за кілька десятків метрів від житлових будинків українськими військовослужбовцями була виявлена некерована авіаційна ракета С-8, яку запустили бойовики.