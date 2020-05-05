ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики стріляли поблизу Авдіївки та Оріхового, поранені двоє військових

Новини » Надзвичайні події     05.05.2020 - 23:49
Бойовики стріляли поблизу Авдіївки та Оріхового, поранені двоє військових
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Військовослужбовців доставили до медичних закладів

Сьогодні, 5 травня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил, поранивши двох українських військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Так, неподалік населеного пункту Авдіївка було поранено одного українського військового. Противник застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Також, біля населено пункту Оріхове ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один захисник отримав бойове травмування.

Постраждалих воїнів оперативно доставили до лікувальних закладів та надали належну медичну допомогу.

"Такі дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил подавили ворожу активність. На свої агресивні дії противник й надалі отримуватиме адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі 5 травня проросійські бойовики обстріляли ділянку розведення сил та засобів №3 Богданівка-Петрівське.

РБК-Україна писало, що вчора, 5 травня, на околицях Павлополя за кілька десятків метрів від житлових будинків українськими військовослужбовцями була виявлена некерована авіаційна ракета С-8, яку запустили бойовики.

Бойовики обстріляли ділянку розведення Богданівка-Петрівське На Донбасі за добу поранені четверо військовослужбовців
Новини України обстрелраненые
News
On Top