Боевики стреляли в сторону Песков из гранатометов

Во вторник, 8 февраля, вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских действий ни один украинский военный не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.
Так, российские наемники совершили обстрел по украинским позициям вблизи Песков. Боевики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов.
"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - сообщили в штабе.
В штабе добавили, что подразделения ООС контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.
Напомним, за минувшие сутки, 7 февраля, боевики пять раз обстреливали позиции ООС на Донбассе. В результате обстрелов ранение получил украинский военный.
Кроме того, 6 февраля боевики дважды обстреливали украинские позиции на Донбассе.