UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Боевики стреляли в сторону Песков из гранатометов

Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 8 февраля, вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских действий ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Так, российские наемники совершили обстрел по украинским позициям вблизи Песков. Боевики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - сообщили в штабе.

В штабе добавили, что подразделения ООС контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

Напомним, за минувшие сутки, 7 февраля, боевики пять раз обстреливали позиции ООС на Донбассе. В результате обстрелов ранение получил украинский военный.

Кроме того, 6 февраля боевики дважды обстреливали украинские позиции на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассООС