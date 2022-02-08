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Пять нарушений на Донбассе за сутки: боевики ранили военного

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Донбасс, Вторник 08 февраля 2022 07:50
Пять нарушений на Донбассе за сутки: боевики ранили военного Фото: боевики на Донбассе пять раз открывали огонь (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Артур Родивилов

В понедельник, 7 февраля, вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов получил ранения украинский военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Оккупанты вели огонь из стрелкового оружия по позициям ВСУ в районах: Южного, Водяного, Невельского, Песков.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении штаба.

С начала суток, 8 февраля, нарушений не зафиксировано.

Напомним, за минувшие сутки, 6 февраля, боевики дважды обстреливали украинские позиции на Донбассе.

Кроме того, 5 февраля на Донбассе в результате обстрелов российских наемников получили ранения двое военных.

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ООС Донбасс
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