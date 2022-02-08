Пять нарушений на Донбассе за сутки: боевики ранили военного
В понедельник, 7 февраля, вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов получил ранения украинский военный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.
Оккупанты вели огонь из стрелкового оружия по позициям ВСУ в районах: Южного, Водяного, Невельского, Песков.
"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении штаба.
С начала суток, 8 февраля, нарушений не зафиксировано.
Напомним, за минувшие сутки, 6 февраля, боевики дважды обстреливали украинские позиции на Донбассе.
Кроме того, 5 февраля на Донбассе в результате обстрелов российских наемников получили ранения двое военных.